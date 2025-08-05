º£²ÆÃíÌÜ¤ÎFW¥·¥§¥·¥å¥³³ÍÆÀ¤ò½ä¤êÁèÃ¥Àï¡Ä¥Þ¥óU¡õ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬µð³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Î·èÃÇ¼¡Âè¤Ë¡©
¡¡¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ÂåÉ½FW¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¤ÎÆÏ¤¤¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥é¥ÖÆâ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£5Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¸½ºß¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤Îµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÁ°Àþ¤ÎÊä¶¯¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½FW¥è¥¢¥Ì¡¦¥¦¥£¥µ¤ä¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Î¥·¥§¥·¥å¥³³ÍÆÀ¤ØËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢4Æü¤Ë¤Ï¡¢Áí³Û9000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó153²¯±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥·¥§¥·¥å¥³¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£¿ôÆüÁ°¤Ë¤ÏÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÜ¿¨¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤â5Æü¡¢½é´üÈñÍÑ7500Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê127²¯±ß¡Ë¤Ë1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó17²¯±ß¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿Áí³Û8500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó144²¯±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÀµ¼°¤ËÄó½Ð¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯µ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥·¥§¥·¥å¥³¤È¸ýÆ¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Öº£¸å¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤¬¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¹ç°Õ¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê¤Î¾Íè¤¬·è¤Þ¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥é¥ÖÆâ¤ÇÎ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥·¥§¥·¥å¥³¤Ï5Æü¤ÎÎý½¬¤ò¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥¤ì¡¢²°Æâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤âÊóÆ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥§¥·¥å¥³¤Î¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥ÒÂàÃÄ¤ÏÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¸½ºß¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤Îµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÁ°Àþ¤ÎÊä¶¯¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½FW¥è¥¢¥Ì¡¦¥¦¥£¥µ¤ä¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Î¥·¥§¥·¥å¥³³ÍÆÀ¤ØËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢4Æü¤Ë¤Ï¡¢Áí³Û9000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó153²¯±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯µ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥·¥§¥·¥å¥³¤È¸ýÆ¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Öº£¸å¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤¬¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¹ç°Õ¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±Áª¼ê¤Î¾Íè¤¬·è¤Þ¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥é¥ÖÆâ¤ÇÎ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥·¥§¥·¥å¥³¤Ï5Æü¤ÎÎý½¬¤ò¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥¤ì¡¢²°Æâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤âÊóÆ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥§¥·¥å¥³¤Î¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥ÒÂàÃÄ¤ÏÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£