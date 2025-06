スッキリした見た目！弘進　ファットバイク型電動アシスト自転車「FAT-02」

弘進は、降りたたみ可能なファットバイク型電動アシスト自転車「FAT-02」の先行販売を2025年6月6日(金)よりアンジュセレクトショップにて開始しました。

弘進 ファットバイク型電動アシスト自転車「FAT-02」

◎スペック

最大アシスト速度 :24Km

定格出力 :250W

ドライブトレイン :リアホイールモーター

最大走行距離 :モード1で最大50km程

※周辺環境や路面状況(坂道など)によっても変わります。

バッテリー容量 :9,310mAh

バッテリースペック:36V 10Ah

ディスプレイタイプ:3.5TFT

実重量 :23.5Kg

充電時間 :4〜6時間

フレーム素材 :アルミホイール

車体サイズ :1,740*83*1,030mm

ブレーキシステム :機械式ディスクブレーキ

最大積載量 :120Kg

タイヤタイプ :(Φ)20.0インチ×(幅)3.0インチ

折りたたみ部分 :ステム&フレーム

ライト :LEDライト

センサー :トルクセンサー

変速 :シマノ6段変速

◎FAT-02の5つのポイント

●Point01:FAT-01よりも少し小さめのフレームサイズ

FAT-02はFAT-01よりも若干ですがコンパクトボディ。

圧迫感が少なく、スッキリした見た目で女性が乗っていても違和感がありません。

●Point02:タイヤサイズをボリュームダウン

兄弟機のFAT-01のタイヤ幅は4.0インチと元々悪路走行を前提としたタイヤサイズでしたが、FAT-02では3.0インチと少し細めのファットタイヤを装着しています。

タイヤサイズがボリュームダウンすることで路面の抵抗が減ることにも貢献しており、街乗りの平坦な道に相性が良いものとなっています。

●Point03:折りたたみが可能

FAT-02でも兄弟機と同様に折りたたみが可能です。

折りたたむことで玄関先で保管したり、車載する際に運びやすく積みやすくなっています。

●Point04:女性でも乗りやすいフレーム形状

FAT-02ではFAT-01に引き続きステップスルー形状のフレーム形状を採用しています。

この形状によってスカートを履いている女性でも足を上げる必要がなく、乗り降りがしやすくなっています。

●Point05:女性でも選びやすいフレームカラー

FAT-02は「シャンパンゴールド」と「セレストブルー」の2種類を用意しました。

FAT-02シャンパンゴールド

FAT-02セレストブルー

