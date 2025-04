ÀéÍÕ¤Î¿Ê·â¤ÏÂ³¤¯¡¢¶ì¼ê¤Ê½©ÅÄ¤ò²¼¤·º£µ¨10¾¡ÌÜ¡ª¡¡¤¤¤ï¤­¤ÏÄ¹ºê·âÇË¤ÇºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¡¿J2Âè11Àá

2025明治安田J2リーグ第11節の8試合が、25日に行われた。首位を走るジェフユナイテッド千葉は、ホームでブラウブリッツ秋田と対戦。試合は6分、右からのアーリークロスをエドゥアルドが頭で沈め、2試合連続ゴールを記録。千葉が先手を取ると、38分にはエドゥアルドからのクロスボールをカルリーニョス・ジュニオがヘディングで仕留め、千葉が追加点を奪ってハーフタイムへ突入。後半立ち上がりの48分にはゴール前のこぼれ球をカルリーニョスが押し込み、自身2点目で千葉が3点をリード。終盤に1点を返されたものの、3−1で勝利。直近5試合で4敗と相性の悪かった秋田までもを打ち破り、千葉が第11節にして早くも今季10勝目を達成した。

■J2第11節

■順位表

■J2第12節の対戦カード

その千葉を追いかける2位のRB大宮アルディージャは、67分に藤井一志が叩き込んだ左足でのボレーシュートが勝負を分け、北海道コンサドーレ札幌を1−0で撃破。3位につけるベガルタ仙台は、前節に今季初白星を掴んだ愛媛FCと1−1のドロー。ジュビロ磐田はホームで大分トリニータに0−3と完敗を許し、モンテディオ山形を2−1で破ったサガン鳥栖が、入れ違いで5位に浮上した。J2屈指の戦力を揃えながら、なかなか波に乗れていないV・ファーレン長崎は、ホームにいわきFCを迎えた。試合は37分、山下優人のPKでいわきが先手を取ると、ここから撃ち合いと化す。長崎はファンマ・デルガドがハットトリックを達成するなど3ゴールを奪ったものの、後半に3点を追加したいわきが、今季初勝利を掴んだ前節に続いて、2連勝を達成。最下位脱出に成功した。一方、敗れた長崎は、直近5試合で4敗目と、苦しいチーム状況が続く。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼4月25日(金)ベガルタ仙台 1−1 愛媛FC水戸ホーリーホック 0−0 ヴァンフォーレ甲府RB大宮アルディージャ 1−0 北海道コンサドーレ札幌ジェフユナイテッド千葉 3−1 ブラウブリッツ秋田ジュビロ磐田 0−3 大分トリニータ藤枝MYFC 0−2 ロアッソ熊本サガン鳥栖 2−1 モンテディオ山形V・ファーレン長崎 3−4 いわきFC▼4月26日(土)14:00 レノファ山口FC vs FC今治14:00 徳島ヴォルティス vs カターレ富山※()内は勝ち点/得失点差1位 千葉(30/+16)2位 大宮(23/+9)3位 仙台(19/+4)4位 今治(17/+7)5位 鳥栖(17/−1)6位 磐田(17/−2)7位 水戸(16/+3)8位 大分(15/+3)9位 長崎(15/0)10位 熊本(15/0)11位 徳島(13/+1)12位 甲府(13/−2)13位 山形(12/0)14位 富山(12/0)15位 藤枝(12/−3)16位 札幌(12/−8)17位 秋田(12/−9)18位 いわき(9/−8)19位 山口(8/−2)20位 愛媛(7/−8)▼4月29日(火・祝)14:00 札幌 vs 長崎14:00 秋田 vs 徳島14:00 いわき vs 大宮14:00 水戸 vs 今治14:00 甲府 vs 仙台14:00 富山 vs 山形14:00 熊本 vs 千葉14:00 大分 vs 鳥栖15:00 磐田 vs 山口15:00 愛媛 vs 藤枝