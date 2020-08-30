【激安】必見! 60分299円「からあげ食べ放題」全国19店舗で開催
株式会社TBI JAPANが運営する全国8ヶ所19店舗にて、「サクッと時短飲み！からあげ食べ放題」イベントが、2020年9月1日(火)〜30日(水)の期間限定で実施されます。
【激安】必見! 60分299円「からあげ食べ放題」全国19店舗で開催【画像あり】
全国8ヶ所19店舗(愛知・静岡・千葉・神奈川・東京・埼玉・新潟・宮城)で同時開催される今回のイベントでは、店舗で人気の"唐揚げ食べ放題"が60分299円で注文できます。
イベント情報
・2020年9月1日(火)〜30日(水)の期間限定。
・金、土、日、祝日、祝前日は事前予約必須。
・1名あたり、ドリンク1オーダー制。
・別途、お通し代とサービス料が必要です。
※店舗によって異なります。
・90分制(60分にラストオーダー)。
・食べ残しは禁止です。
・他クーポン券、サービスの併用は不可。
※上記はすべて税別価格表。
対象店舗
一期 〜ichigo〜 名駅店
所在地 ： 愛知県名古屋市中村区名駅3-8-13 ファストKHビル 2F
予約番号： 050-5283-9193
蔵之助‐kuranosuke‐ 豊橋店
所在地 ： 愛知県豊橋市広小路1-18 ウェルプラザ・ユメックス B1F
予約番号： 050-5283-2612
一期 〜ichigo〜 豊田店
所在地 ： 愛知県豊田市西町5-26 ウエスト21 3F
予約番号： 050-5287-9526
ニッチーズ -肉Cheese- 静岡店
所在地 ： 静岡県静岡市葵区御幸町6 静岡セントラルビル 2F
予約番号： 050-5572-0828
一之助 -いちのすけ- 静岡店
所在地 ： 静岡県静岡市葵区呉服町2-3-1 ふしみやビル B1F
予約番号： 050-5887-2838
柚月 -ゆづき- 千葉駅前店
所在地 ： 千葉県千葉市中央区富士見2-5-3 ラ・ピエール富士見ビル 4F
予約番号： 050-5887-7214
ゑびす鯛 -EBISU DAI- 横浜店
所在地 ： 神奈川県横浜市西区南幸2-9-17 PAプラザ 7F
予約番号： 050-5841-1806
The Neworder Table 渋谷店
所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂2丁目6-17 TOHOシネマズ渋谷 B1F
予約番号： 050-5815-2608
BEE HOUSE 渋谷本店
所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂1-5-2 SEDEビル B1F
予約番号： 050-5815-3934
the life table 池袋店
所在地 ： 東京都豊島区南池袋1-22-2 FLCビル 8F
予約番号： 050-5841-3127
肉バル 肉ソン大統領 秋葉原店
所在地 ： 東京都千代田区神田佐久間町2-11 JD秋葉原ビル 2F
予約番号： 050-5350-6507
enen 〜えんえん〜 松戸西口店
所在地 ： 千葉県松戸市本町20-10 ル・シーナビル 3階
予約番号： 050-5220-0518
Garden 新宿駅前店
所在地 ： 東京都新宿区新宿3‐27‐5 ケースリービル 7F
予約番号： 050-5828-7029
SHISHIMAI −獅子舞−成田店
所在地 ： 千葉県成田市花崎町816-21 水野ビル 2F
予約番号： 050-5220-0400
ごろり〜GORORI〜 草加駅前店
所在地 ： 埼玉県草加市氷川町2126-5 第3ケイユービル 4F
予約番号： 050-5877-7337
匠はなれ 新潟駅南口店
所在地 ： 新潟県新潟市中央区米山2-7-4
予約番号： 050-5284-7779
葵屋 -Aoiya- 大宮西口店
所在地 ： 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-8-3 サンユービル 9F
予約番号： 050-5877-8891
とらえもん 熊谷店
所在地 ： 埼玉県熊谷市筑波2-61大谷ビル 3F
予約番号： 050-5281-6232
幻海-げんかい- 仙台駅前店
所在地 ： 宮城県仙台市青葉区中央1-8-26ラ サーミビル 2F
予約番号： 050-5287-3094