【All will be revealed....】 4月23日0時より配信(日本時間)

Bethesda Game Studioは、同社が運営する「The Elder Scrolls」公式Xにて配信予告を公開。「All will be revealed....」を日本時間4月23日0時より配信する。

「The Elder Scrolls」シリーズは3DオープンワールドRPGで、MMORPG「The Elder Scrolls Online」や「The Elder Scrolls V: Skyrim」、「The Elder Scrolls IV: Oblivion」、「The Elder Scrolls III: Morrowind」などのタイトルが展開している。

公式Xアカウントでは「IV」の文字が確認でき、「The Elder Scrolls IV: Oblivion」のリメイクではないかと期待されている。

(C) 2025 ZeniMax Media Inc. All Rights Reserved.