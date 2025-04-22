ベセスダ、「オブリビオン」リメイクを発表か？ 4月23日0時にライブ配信を実施
【All will be revealed....】 4月23日0時より配信（日本時間）
Bethesda Game Studioは、同社が運営する「The Elder Scrolls」公式Xにて配信予告を公開。「All will be revealed....」を日本時間4月23日0時より配信する。
「The Elder Scrolls」シリーズは3DオープンワールドRPGで、MMORPG「The Elder Scrolls Online」や「The Elder Scrolls V: Skyrim」、「The Elder Scrolls IV: Oblivion」、「The Elder Scrolls III: Morrowind」などのタイトルが展開している。
公式Xアカウントでは「IV」の文字が確認でき、「The Elder Scrolls IV: Oblivion」のリメイクではないかと期待されている。
【All will be revealed....】
Tomorrow, 11:00 am EST. https://t.co/QJTVCMEuUn and https://t.co/IcRZ4oDYi8 pic.twitter.com/mCO8GUXH7t- The Elder Scrolls (@ElderScrolls) April 21, 2025
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