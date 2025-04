エドワーズとビーズリーが仲間入り…NBAで1シーズンに300本以上の3Pを沈めた選手たち

NBAの2024-25レギュラーシーズンは終盤に入り、4月7日(現地時間6日)を終えた時点で全30チームが残り3~4試合となった。

今シーズンは、3ポイントシュート成功数でアンソニー・エドワーズ(ミネソタ・ティンバーウルブズ)がリーグトップの303本、2位には僅差でマリーク・ビーズリー(デトロイト・ピストンズ)が301本を沈めていて、3位のステフィン・カリー(ゴールデンステイト・ウォリアーズ)が294本のため、ケガで残り試合全休でもしない限り、3選手が300本を超える見込み。

もっとも、NBAの1シーズンで300本以上の3ポイントを決め切るためには、レギュラーシーズン82試合のうち80試合に出場できたとしても、1試合平均で3.75本以上を成功させる必要があるため、なかなか高いハードルと言っていい。

昨シーズン終了時点で、1シーズンに300本以上の3ポイントを成功させたことがあるのはカリー、ジェームズ・ハーデン(ロサンゼルス・クリッパーズ)、クレイ・トンプソン(ダラス・マーベリックス)の3選手のみで、エドワーズとビーズリーは今シーズンが初となる。

そのうち、カリーは2015-16シーズンにNBA歴代最多の402本を成功。さらに2016-17シーズンに324本、2018-19シーズンに354本、2020-21シーズンに337本、2023-24シーズンに357本成功と、5度もクリアしている。

ハーデンはヒューストン・ロケッツ時代の2018-19シーズンにNBA歴代2位の378本、トンプソンはウォリアーズ在籍時の2022-23シーズンに301本を沈めてきた。

今シーズンのエドワーズとビーズリーを含めても、1シーズンに3ポイント300本以上成功はNBA史上5人しか達成していない快記録。そのうち今シーズンも含めて6度目のクリアをしそうなカリーは改めて超人的なシュート力の持ち主と言っていいはずだ。

PUT MALIK BEASLEY’S NAME IN THE RECORD BOOKS pic.twitter.com/xG7GRkCHzS

- Detroit Pistons (@DetroitPistons) April 6, 2025