4月6日(日)夜11時45分からテレ東系にて放送されたオリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』。オープン二ングムービーとエンディングムービーが公開された。『LAZARUS ラザロ』は2025年放送&配信開始予定のオリジナルアニメ。監督:渡辺信一郎(『 カウボーイビバップ 』)、キャラクターデザイン:林明美(『BA NANA FIS H』)、アクション監修: チャド ・スタエルスキ(『ジョン・ウィック』)、制作:MAPPA(『 呪術廻戦 』『 チェンソーマン 』)、企画プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT(『ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い』)という、錚々たる製作陣による新作だ。舞台は西暦2052年の世界。スキナー博士が開発した 奇跡 の鎮痛薬「ハプナ」は、実は3年後に患者を死に至らしめる効果が秘められていた。30日以内に ワクチン を持つスキナーを探し出すため、脱獄の名人アクセルたち5人によるエージェントチーム「ラザロ」が結成される。

この度、オープニングムービーのフルバージョンが公開。大胆な複数楽章からなる ジャズ ・ナンバーのオープニングテーマ、Kamasi Washington『Vortex』をじっくりと堪能できる映像となっている。さらに、渡辺信一郎が本作を作る際に大きなインスピレーションを受け、作品の土台となった楽曲The Boo Radleysによる『Lazarus』にのせたエンディングムービーも公開。こちらのムービーは監督/絵コンテ/演出/原画を米山舞が担当している。そして、Blu-ray&DVD Vol.1が5/21(水)に発売することが決定した。100ページの豪華ブックレット、特典映像には チャド ・スタエルスキ監修のアクション実写参考映像も収録されている。(C) 2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved