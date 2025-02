Metaが2025年2月に、機密情報を社外に漏らした従業員約20人を解雇したことを発表しました。Meta is firing about 20 employees for leaking | The Vergehttps://www.theverge.com/labor/621059/meta-fires-20-employee-leakersMeta fires about 20 employees for leaking to the press

https://qz.com/meta-fires-20-employees-leaks-mark-zuckerberg-1851766894Meta Fires Employees For Leaks Amid Zuckerberg's Trump Pivot - Barron'shttps://www.barrons.com/news/meta-fires-employees-for-leaks-amid-zuckerberg-s-trump-pivot-1575f5d9Metaは2025年1月、従業員に向けた社内メモの中で「社内会議や将来の製品計画に関するメディアでの報道が増加しているため、会社の情報を漏らした従業員は解雇する」と警告していました。また、これまでMetaでは従業員の誰もがマーク・ザッカーバーグCEOが提示した質問に回答したり、質問したりすることができたほか、プレゼンテーション中にコメントできるサイドチャット機能などが導入されていましたが、 リーク の取り締まりの一環としてこれらのプロセスは排除されたとのこと。ザッカーバーグ氏は2025年1月に行われた会議の中で「私の言うことはすべて リーク されます。最悪でしょう?」と述べています。マーク・ザッカーバーグが「私が言うことは全部 リーク される。最悪」と リーク された会議で発言 - GIGAZINE 一方でアンドリュー・ボスワースCTOは「情報を リーク した人物を特定する作業は順調に進んでいます」と伝えていました。そしてMetaは2025年2月に、機密情報を社外に漏えいした約20人の従業員を解雇したことを明らかにしました。Metaの広報担当者は「私たちは入社する際に、機密情報を漏らすことは当社のポリシーに反することであると定期的に注意喚起しています。最近実施した調査の結果、約20人の従業員が機密情報を社外に共有したとして解雇されました」と報告。さらに「私たちは今回の調査結果を真剣に受け止めており、 リーク 情報を確認したときには引き続き行動を起こしていきます。そのため、解雇される従業員の数はさらに増える見込みです」と語りました。なお、 リーク 相手やどのような情報が リーク されたのか、最終的に何人の従業員が解雇されるかについての詳細は明らかにされていません。