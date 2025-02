【DeNA:2025年3月期第3四半期 決算】2月7日 公開

DeNAは2月7日、2025年3月期第3四半期の決算資料を公開した。

各事業の進捗・ゲーム事業の項目にて、利益は前年同期比8,127%と大幅に増加したことを報告。2024年10月30日より150の国と地域で正式にサービスを開始した「Pokemon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」が大きく貢献したとしている。

DeNAとクリーチャーズが開発、ポケモンが運営する「ポケポケ」は2024年12月には全世界累計6,000万ダウンロードを突破。配信開始以降、ゲーム内イベントの開催、トレード機能の実装、新拡張パックの追加などアップデートが実施され、その度にSNS等でも話題となるなど大きな注目を集めている。

今回の資料でも「アップデート等重ね、多くの皆様に長く楽しんでいただけるよう取り組んでいく」としている。

