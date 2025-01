事業のスタート・リスタートに向けて、必要最小限からスタート！キトラボ「ブランディング／リブランディングパッケージ」

キトラボでは、ブランディング支援及びデザインを担うI.B.Cと協業し、主に小規模事業者のブランディングや事業承継時などのリブランディングを支援するサービス「ブランディング/リブランディングパッケージ」サービスを開始しました。

キトラボでは、ブランディング支援及びデザインを担うI.B.Cと協業し、主に小規模事業者のブランディングや事業承継時などのリブランディングを支援するサービス「ブランディング/リブランディングパッケージ」サービスを開始。

経営コンサルタントである中小企業診断士とクリエイティブデザイナーがワンチームで必要最小限からスタートできるブランディングツール制作を行います。

事業ステージ

キトラボでは、主に創業期の事業者様に対する資金調達サポート、販路開拓サポート、人材集めのサポートを行っています。

特に、「デザインやブランディングで困った!」を解決するため、「身近なブランディング」をコンセプトに「ミエル・ワカルのブランドデザイン相談室」という相談窓口を設置しています。

「ミエル・ワカルのブランドデザイン相談室」

「事業継承を機に、会社のイメージを刷新したい。」「同業他社との差別化を図りたい。」「あまり費用は使えないが、会社のブランディングに取り組みたい。」とお考えの事業者様へおすすめのサービスです。

このような事業活動の中で、以下のようなお声をいただくことが多くなっています。

・自社の商品・サービスについて、デザインを使って価値を高めたい!

・事業承継のタイミングで企業のブランディングを考えている。

・だからと言って、ブランディングに多くのコストを費やすことが出来るほど、潤沢な資金は持っていない。

■キトラボ「ブランディング/リブランディングパッケージ」サービスとは

キトラボ「ブランディング/リブランディングパッケージ」サービスは、最小限のコストでブランディング活動として必要なツール一式のパッケージ提案を行います。

経営コンサルタントである中小企業診断士が、事業者様の事業内容及び今後の事業方針を丁寧にヒアリングさせていただき、目指すべきブランディングの方向性と取り組むべきポイントを具体化します。

そして、クリエイティブデザイナーがコンセプトを元にして、ブランドの核となるロゴデザイン及びタグラインを提案してもらえます。

さらに、会社案内、ホームページ制作、名刺等のデザイン、必要に応じてプレスリリース、展示会出展サポートまでワンストップで実施します。

(最小限の制作パッケージ)

(1) ロゴデザイン:企業・事業の根幹となるデザイン及びレギュレーション制作

※レギュレーション…ロゴを使用する際の使用規定やガイドライン

(2) ラグライン:ロゴと一体として使用するテキスト(コンセプトの言語化)

(3) 会社案内制作:見開きA4・4P程度にて制作

(4) ホームページ制作(ワードプレスを想定):当方で提案するテーマに沿って、オープンソースを用いて簡易制作

(5) 名刺制作:名刺サイズのデザイン制作

(パッケージ費用)

50万円〜 ※別途、公的制度を活用してコスト削減の提案を行います。

サービス開始に伴い、初回相談を無料で実施します。

また、既存のお客様にはメールマガジンやSNSを通じて有益情報の提供をします。

■キトラボ「ブランディング/リブランディングパッケージ」サービス 3つの特徴

1. 経営コンサルタントとクリエイティブデザイナーがワンチームで担当します。

よこの山プランニング

同社代表取締役は国家資格「中小企業診断士」として、コンサルティング事務所「よこの山プランニング」( https://yokonoyama.com )を運営しています。

ブランディングツール制作においては、アートディレション及びブランドマネージメントを行うI.B.C(IKEGAI BRAND CREATION)代表の池貝 秀明氏と協業し、ブランドの戦略から具体的なツール制作まで筋の通った提案が可能です。

2. 補助金・助成金を活用し、あまりコストをかけない仕組みを提案してもらえます。

補助金対応可能

同社では販路開拓等に活用できる補助金・助成金のサポートを得意としています。

デザインやブランディングに対して、補助金・助成金のみならず様々な公的支援制度を組み合わせることで、事業者様の資金をなるべく減らさない取り組みを行うことができます。

なお、補助金・助成金単体でのサポートにも対応します。

3. クリエイティブの相談が初めての方も大丈夫です。

親切相談

このサービスは、主に小規模な事業者様を想定したサービスです。

「ブランディング」「デザイン」ってむずかしそう…という印象をもたれがちですが、むずかしい言葉をなるべく使わずに、図解を用いることで分かりやすく進めていきます。

また、事業者様の状況を理解したうえで、必要最小限からスタートできるブランディングツール制作を行います。

■キトラボ「ブランディング/リブランディングパッケージ」サービス 協業先について

I.B.C(IKEGAI BRAND CREATION)

代表:池貝 秀明 HIDEAKI IKEGAI

アートディレクター/ブランドマネージャー

公益社団法人日本グラフィックデザイン協会

JAGDA正会員

宣伝・広報・販促活動等におけるブランディング、デザイン、各種企画を統括的に支援。

自身も独自ブランド「US」にて、ファーストシューズ、ウッドプリントクロック等のプロダクトブランドを手掛ける。

「US-TOMORROW」

IBC実績

