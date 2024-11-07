【W杯】FIFAワールドカップ26アジア最終予選 日本代表メンバー発表記者会見
【動画】W杯最終予選 日本代表メンバー発表｜https://youtube.com/live/1nYGG_ImbhE
日本サッカー協会（JFA）は11月7日、FIFAワールドカップ26アジア最終予選（3次予選）に臨む日本代表メンバー発表会見を行う。
日本代表は15日（金）にインドネシア代表（インドネシア／ジャカルタ）、19日（火）に中国代表（中国／厦門）とアウェイでの対戦を予定している。
第4節を終えて日本代表は勝ち点1を加えて勝ち点10でC組首位をキープ。1勝1分け1敗の勝ち点5で並びながら得失点差で2位から4位に位置するオーストラリア、サウジアラビア、バーレーン。
5位は、中国に敗れて初黒星で3分け1敗となったインドネシアで、中国が1勝3敗の6位となっている。
＜日本代表 W杯最終予選 試合日程＞
2024年9月5日（木）
第1節：日本 7-0 中国
2024年9月10日（火）
第2節：バーレーン 0-5 日本
2024年10月10日（木）
第3節：サウジアラビア 0-2 日本
2024年10月15日（火）
第4節：日本 1-1 オーストラリア
2024年11月15日（金）
第5節：インドネシア - 日本
2024年11月19日（火）
第6節：中国 - 日本
2025年3月20日（木）
第7節：日本 - バーレーン
2025年3月25日（火）
第8節：日本 - サウジアラビア
2025年6月5日（木）
第9節：オーストラリア - 日本
2025年6月10日（火）
第10節：日本 - インドネシア