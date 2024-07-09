¶¶ËÜ½Ø¡¦¥Ùー¥¹¥Õー¥É¼ÒÄ¹¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏApple¤ä¥Æ¥¹¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¿©ÉÊ¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸½Âå¤Î¼ç¿©¤òÀµ¤·¤¤¼ç¿©¤ËÌá¤·¤¿¤¤¨¡¡×¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥Ùー¥¹¥Õー¥É¼ÒÄ¹¤Î¶¶ËÜ½Ø»á¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ä¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢°ì½Á»°ºÚ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¼ç¿©¤ÎÃæ¤ËµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È¡¢´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥Ñ¥ó¤ò³«È¯¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ò»È¤¤¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥ó¶È³¦¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¥Ñ¥ó¤òÈþÌ£¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¶ËÜ»á¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¸µIT´ë¶È½Ð¿È¤Î¶¶ËÜ»á¤ÎÀïÎ¬¤È¤Ï¨¡¡£
±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©ÉÊ¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤
¡¡¨¡¡¡¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¼ã¤¯¤·¤Æµ¯¶È¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤«¤é¤Þ¤ºÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡¿·Â´¤«¤éÆþ¼Ò¤·¤¿DeNA¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¤¤¦»ö¶È¤¬¤¤¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Âç¤¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ÎÁýÂç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼£ÎÅ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½ËÉ¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¤Þ¤À¤Î¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÌÜ¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Î±ÉÍÜ´ð½à¤Ï¡¢¡Ö¼ç¿©¼çºÚÉûºÚ¥×¥é¥¹¤â¤¦°ìÉÊ¡×¤È¹ñ¤¬´ð½à¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀì¶È¼çÉØ¤ÎÊý¤¬ºî¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½Âå¤Ï¶¦Æ¯¤¤ä°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²Ã¤¨¤Æ¸½Âå¿Í¤Ï³§Ë»¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©»ö¤Ï¼ç¿©¼çºÚ¤Î¤ß¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Í½ËÉ¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬¿¤Ó¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÉéÃ´¤â¸º¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÈÖ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¸ú¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ç¿©¤Ë¼çºÚ¤ÈÉûºÚ¤È¤â¤¦°ìÉÊ¤Î¸¶ºàÎÁ¤È¤«±ÉÍÜÁÇ¤ò´Þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢³î¤Ä¤½¤ì¤¬º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÊØÍø¤µ¤È¤«¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¼Ö¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ê»þÂå¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥Õー¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¯¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¡¡µ¯¶È¤·¤¿¤Î¤Ï28ºÐ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£DeNA¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¡¦Æî¾ìÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Æî¾ì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¼þ¤ê¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·ë¹½¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÁÖ¤ä¤«¤Ç¼õ¤±¼ê¤â¸µµ¤¤¬¤Ç¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¡¡Æî¾ì¤µ¤ó¤Ï·ÐÃÄÏ¢¤ÎÉû²ñÄ¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡¤¨¤¨¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ï¤¿¤·¤â·ÐÃÄÏ¢¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æî¾ì¤µ¤ó¤¬·ÐÃÄÏ¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸µÉô²¼¤È¤·¤Æ¤âÆî¾ì¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×5¥«Ç¯·×²è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¤¹¤´¤¯²¸·Ã¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤â¤½¤³¤Ë²¿¤«¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ïµ¯¶È¤ÎÆ°µ¡¤Ç¼Ò²ñÀ¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤äÂç´ë¶È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·Ï¤Î²ñ¼Ò¤È¤â´Ø¤ï¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ÐÃÄÏ¢¤Ç¤Ï¿ÍÌ®¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¹¤¯¼Ò²ñ¤ò¸«¤Æ·Ð±Ä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡2016Ç¯¤Ëµ¯¶È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é8Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÈÀÓÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡ÍÆñ¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ëµ¯¶È¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤¶ÈÀÓ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©ÉÊ¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤
¡¡¨¡¡¡¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¼ã¤¯¤·¤Æµ¯¶È¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤«¤é¤Þ¤ºÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡¿·Â´¤«¤éÆþ¼Ò¤·¤¿DeNA¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¤¤¦»ö¶È¤¬¤¤¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Âç¤¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ÎÁýÂç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼£ÎÅ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½ËÉ¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¤Þ¤À¤Î¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÌÜ¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Î±ÉÍÜ´ð½à¤Ï¡¢¡Ö¼ç¿©¼çºÚÉûºÚ¥×¥é¥¹¤â¤¦°ìÉÊ¡×¤È¹ñ¤¬´ð½à¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀì¶È¼çÉØ¤ÎÊý¤¬ºî¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½Âå¤Ï¶¦Æ¯¤¤ä°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²Ã¤¨¤Æ¸½Âå¿Í¤Ï³§Ë»¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©»ö¤Ï¼ç¿©¼çºÚ¤Î¤ß¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Í½ËÉ¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬¿¤Ó¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÉéÃ´¤â¸º¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÈÖ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¸ú¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ç¿©¤Ë¼çºÚ¤ÈÉûºÚ¤È¤â¤¦°ìÉÊ¤Î¸¶ºàÎÁ¤È¤«±ÉÍÜÁÇ¤ò´Þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢³î¤Ä¤½¤ì¤¬º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÊØÍø¤µ¤È¤«¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¼Ö¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ê»þÂå¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥Õー¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¯¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¡¡µ¯¶È¤·¤¿¤Î¤Ï28ºÐ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£DeNA¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¡¦Æî¾ìÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Æî¾ì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¼þ¤ê¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·ë¹½¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÁÖ¤ä¤«¤Ç¼õ¤±¼ê¤â¸µµ¤¤¬¤Ç¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¡¡Æî¾ì¤µ¤ó¤Ï·ÐÃÄÏ¢¤ÎÉû²ñÄ¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡¤¨¤¨¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ï¤¿¤·¤â·ÐÃÄÏ¢¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æî¾ì¤µ¤ó¤¬·ÐÃÄÏ¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸µÉô²¼¤È¤·¤Æ¤âÆî¾ì¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×5¥«Ç¯·×²è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¤¹¤´¤¯²¸·Ã¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤â¤½¤³¤Ë²¿¤«¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ïµ¯¶È¤ÎÆ°µ¡¤Ç¼Ò²ñÀ¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤äÂç´ë¶È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·Ï¤Î²ñ¼Ò¤È¤â´Ø¤ï¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ÐÃÄÏ¢¤Ç¤Ï¿ÍÌ®¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¹¤¯¼Ò²ñ¤ò¸«¤Æ·Ð±Ä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡2016Ç¯¤Ëµ¯¶È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é8Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÈÀÓÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡ÍÆñ¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ëµ¯¶È¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤¶ÈÀÓ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£