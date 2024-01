かっぱ寿司で、2024年1月11日(木)から1月24日(水)まで、2024年の初祭り「かっぱのみなみ鮪中とろ&冬の絶品ネタ祭り」を開催中!

「みなみ鮪中とろ」や「金目鯛」など、新年を彩るごちそうネタが提供されています☆

かっぱ寿司「かっぱのみなみ鮪中とろ&冬の絶品ネタ祭り」

開催期間:2024年1月11日(木)〜 1月24日(水)予定

実施店舗:かっぱ寿司全店

かっぱ寿司で2024年最初となる祭り「かっぱのみなみ鮪中とろ&冬の絶品ネタ祭り」を開催!

鮪の女王とも呼ばれきめ細かな脂と上品な甘みが味わえる「みなみ鮪中とろ」が一貫143円(税込)で楽しめるほか、新年にふさわしい縁起物の魚と言われている高級魚「金目鯛」や、旨みと甘みがぎゅっと詰まった、国内有数のホタテの産地で知られる猿払村の「ほたて」など、冬の絶品ネタを一皿税込110円で味わえます。

店内切付 みなみ鮪中とろ

価格:一貫 143円(税込)

きめ細かな脂と上品な甘みと旨みを堪能できます☆

※店内飲食限定

食べて応援北海道 店内切付 猿払村漁港水揚げほたて

価格:一貫 110円(税込)

甘みが強く、弾力のある歯ごたえが楽しめます。

食べて応援北海道 店内切付 北海道産 猿払村漁港水揚げほたて塩レモン

価格:一貫 110円(税込)

程よい塩味とレモンが、ほたての甘みと旨みを引き立てています。

店内揚げ 牡蠣フライ包み

価格:一貫 110円(税込)

頬張ると潮の香りと芳醇な味が口いっぱいに広がる一品です。

店内揚げ 牡蠣フライオニオンマヨ包み

価格:一貫 110円(税込)

まろやかなマヨネーズとフレッシュオニオン、牡蠣フライの相性を楽しめるお寿司です。

※店内飲食限定

合鴨ロース

価格:二貫 110円(税込)

スモークすることで引き出される、合鴨の脂の旨みと柔らかな食感が楽しめます。

合鴨ロースオニオンマヨ

価格:二貫 110円(税込)

フレッシオニオンとマヨネーズが合鴨ロースと相性が良いにぎりです。

とろける白子ポン酢ジュレ軍艦

価格:二貫198円(税込)

クリーミーな白子とポン酢ジュレの味わいが楽しめる軍艦です。

金目鯛の昆布〆〜いくら柚子のせ〜

価格:一貫198円(税込)

昆布〆することで旨みが増した金目鯛にいくらをのせ柚子をあしらった、新年にぴったりの一品です。

金目鯛の昆布〆食べ比べ(昆布〆・塩炙り)

価格:二貫297円(税込)

香ばしい風味が加わった塩炙りと昆布〆された素材の味わいを楽しむ一品です。

ずわい蟹 2 種盛り(茹ですわい蟹・ずわい蟹ほぐし身かにみそのせ)

価格:二貫 374円(税込)

2種の「かににぎり」が食べられる、贅沢な一皿です。

蟹いくら軍艦

価格:二貫 374円(税込)

ずわい蟹の甘みといくらの旨みが味わえる贅沢な軍艦です。

店内仕込 ずわい蟹と炙り白子の茶碗蒸し

価格:374円(税込)

かつお出汁餡をかけ、白子とずわい蟹ほぐし身、柚子をトッピングした冬の味覚を味わう茶碗蒸し。

※具材に【えび・かに】を使用しています。

店内揚げ 4個入り 牡蠣フライ盛り 〜ソース・レモン付〜

価格:429円(税込)

外はサクサク、中身はジューシーな牡蠣フライを存分に堪能できます。

鴨葱うどん

価格:429 円(税込)

合鴨ロースの旨みと青葱の程よい辛味と食感!

さらに柚子の香りが楽しめるうどんです。

お豆で作ったキーマカレー軍艦

価格:二貫 110 円(税込)

大豆ミートを使用した、スパイスが香るキーマカレーを盛り込んだ軍艦です。

お豆で作ったキーマカレーマヨ軍艦

価格:二貫 110 円(税込)

スパイスの香りが食欲をそそる大豆ミートのキーマカレーにマヨネーズを合わせた軍艦です。

お豆で作ったキーマカレーいなり

価格:二貫 198 円(税込)

8種類のスパイスと野菜のコクが、甘辛いいなりと相性が良い一品です。

「みなみ鮪中とろ」や「金目鯛」など、新年の幕開けにぴったりのメニューが勢ぞろい!

「かっぱのみなみ鮪中とろ&冬の絶品ネタ祭り」は、2024年1月11日(木)から1月24日(水)までの期間、かっぱ寿司全店にて開催中です。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合があります

※横浜西口エキニア店、道頓堀戎橋店は価格が異なる商品があります

※「猿払村漁港水揚げほたて2品」販売中は、定番商品【ほたて】は休止

※「合鴨ロース3品」販売中は、定番商品【てりやきチキン 3 品】は休止

※「お豆で作ったキーマカレー3品」は、2024年1月25日以降も販売予定です

※画像はイメージです

