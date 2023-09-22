ÆüËÜ¿Í½÷À¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¡©´Ñ¸÷ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÇä½ÕÉØ¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¡¡¥Ï¥ï¥¤¤ÎÆþ¹ñ¿³ºº¤Ç6»þ´Ö¤â»ö¾ðÄ°¼è
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÊÌ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤â°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢±³¤Ê¤ó¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
Ìó1¥õ·îÁ°¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÆþ¹ñ¿³ºº¤Ç¤Î¶²ÉÝ¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ÎA»Ò¤µ¤ó¡Ê29)¡£
¡Ösightseeing ¡¢sightseeing¤È´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ÇÍè¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤¯¼ª¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤»¤í¤Ã¤Æ·ÈÂÓ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê·¸´±¤¬LINE¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²¿¿Í¤«¤ÎÃËÀ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¼¡¼¤³¤ÎÃË¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©
¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤ä³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼¤¤¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤À¤í¡£
¡ÖÃ¯¤À¤Ã¤Æ²¿¿Í¤«¤ÎÃËÀ¤ÈLINE¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡£¡Ø¤³¤ÎÁ°¤Î°û¤ß²ñ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ä¤í¤¦¤Í¡Ù¤È¤«¡£¤¤¤¯¤éÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢Çä½ÕÌÜÅª¤À¤Ê¡£
ÃËÀ´Ø·¸¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¡¢µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡ÖÇä½ÕÉØ¡×¤ÈÉî¿«¤µ¤ì¤Æ¤Ï¡¢´ù¤Î¾å¤ËÉú¤·¤Æ¹æµã¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶þ¶¯¤Ê¼èÄ´´±¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»ö¾ðÄ°¼è¤Ï6»þ´Ö¶á¤¯¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸í²ò¤¬²ò¤±¤ÆÆþ¹ñ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢A»Ò¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î½÷À¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ç¤¹¤è¡×
ºÇ¶á¡¢¥Í¥Ã¥È¤ä°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
TBS¤Î±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê32¡Ë¤â¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÆüËÜ¿Í½÷À¤Î¥Ï¥ï¥¤Æþ¹ñµñÈÝ¤ÎÏÃÂê¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¤³¤Î´Ö¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ÁÌä¤¬·ë¹½Â¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿Æþ¹ñ¿³ºº¤Ç°ìÈÖ¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ó
°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆþ¹ñ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¸·¤·¤¯¡¢½Ð¹ñ¤Ï¥æ¥ë¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥Ï¥ï¥¤¡¢¥°¥¢¥à¤Ê¤É¤ËÆþ¹ñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¼ã¤¤½÷À¤¬¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬µÞÁý¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ê¤ÉËÜÅÚ¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¢¹ñ¤¹¤ëºÝ¤Ë³Ê°Â¹Ò¶õ·ô¤Ï»È¤¨¤º¡¢Àµµ¬¤ÎÃÍÃÊ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¡¢Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤âÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¡¢°ìÁØ¡¢¸·½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¹â³ÛÊó½·¤ò·Ç¤²¤¿¡ÖÇä½Õ¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¤È¤â¤È¤ì¤ë³¤³°¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤¬»¶¸«¤µ¤ì¡¢¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¤È¿À·Ð¤òÀí¤é¤»¤ë¥¢¥á¥ê¥«Åö¶É¤Ï¿åºÝºîÀï¤ÇÆþ¹ñ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¶¯¤¤»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¶¯À©Á÷´Ô¤ò¿©¤é¤¦¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢Ìó10Ç¯´ÖÆþ¹ñ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë½÷À¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿³ºº¤ò¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡È©¤ÎÏª½Ð¤ÏNG¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤òÈò¤±¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤ÎÍÎÉþ¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢»þ·×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤
£É¬Í×°Ê¾å¤ÎÍÎÉþ¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡£¥«¥Ð¥ó¤ò³«¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¾¦¶ÈÌÜÅª¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë
¤Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î½ñÎà¤ò¤ß¤»¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤È¤Ï¤¤¤¨»æ¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤ë
¥¸·¤·¤¯¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¼ÁÌä¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¡¢ÁÛÄêÌäÅú¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯
Æþ¹ñ¿³ºº¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¾ï¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤òÊÝ¤Á¡¢Î¹´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È²á¿®¤¹¤ë¤È¼êÄË¤¤¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥¢¥á¥ê¥«´Ñ¸÷¤òÍ½Äê¤¹¤ë¼ã¤¤½÷À¤Ï¤¢¤é¤Ìµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë½½Ê¬¡¢Ãí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£