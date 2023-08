自宅前で複数の警察官に取り囲まれた11歳の少女が、後ろ手に手錠をかけられ、震える声で「もうこんなことはしない」と言っている場面を収めた警察のボディカメラ映像が先月、全米のニュースメディアで公開され、人々に衝撃を与えた。『NBC News』『CBS News』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

「友だちが20分前に誘拐された。オークヒル市内の州間高速道路95号線南行きです。」

現地時間7月26日午前9時45分、米フロリダ州ボルーシャ郡保安官事務所の通信センターが、911(緊急通報用電話番号)宛に不審な事件を知らせるショートメッセージを受信した。

リリー・リー・コームス(Lilly Lee Combs)という名前の送信者からは、その後も「それは白のバンで、私は青いジープに乗って後を追っている」とメッセージが届いた。

通信センターが「友だちの名前は?」と返信すると、「マディー・ローソン(Maddie lawson)、14歳よ」と返事が来た。

さらに、「彼女は縛り上げられている」「男は銃を持っている」などと、男性容疑者や誘拐の詳細がリリー・リー・コームスから送られ続けた。

保安官事務所によると、誘拐の通報を受けてエドガーウォーター警察、ニュー・スミーナ・ビーチ警察、ポート・オレンジ警察と航空部隊のエア・ワンを含む捜索チームを緊急出動させて容疑者の車を捜したが、見つけ出すことができなかった。また同時に、メッセージ送信元を追跡したところ、ポート・オレンジ市のポピー・レーンにある住宅からであることが分かった。

10時23分、警察官らがポピー・レーンの民家に到着。住人の男性が「娘は家の中にいる」と答え、少女が携帯電話を手に持ったまま警察官らの前に歩き出そうとしたタイミングで、その携帯電話が鳴った。彼女が電話に出ると、それは通信センターの司令員からで、これにより警察官らがメッセージ送信の現場に到着したことが確認された。

公開された映像では、ボディカメラ越しに警察官らが少女を諭すように語りかけている。

「落ち着きなさい。君は両親と話せますからね。窓を開けて、君が彼らと話せるようにしてあげます。君には何も起こらない、分かりますね。」

「将来、馬鹿げたことをしたら、君はこの手錠の感触を楽しまざるを得ない羽目になるんだぞ。」

「いいか、今回のことは君にとって学びの経験となるだろう。こんなことは、君が一生背負っていくものではないよ。」

11歳の少女はYouTubeのチャレンジを見て「面白いだろう」と911にいたずらすることを思いついたと告白し、警察官らに「もう二度としません」と答えた。

マイク・チットウッド保安官は「この種のいたずら行為は危険です。正当に私たちの助けを必要としている他の人を助けることができたかもしれない貴重な人員や時間を無駄にしました」と、NBC局のオンラインインタビューで人々に強く訴えた。

少女は、暴力的な方法での銃器の使用に関する虚偽の警察報告を行った罪(重罪)と、911の悪用(軽罪)の罪で起訴されている。彼女は手続きのためにファミリーリソースセンターに移送され、そこからボルーシャ地域少年鑑別所に移送された。

また翌27日の朝、ボルーシャ郡判事は少女を自宅拘留とし、常に両親の監督下に置き、両親が一緒にいられない場合は祖母が見守るように命じた。州は次の法廷までに、少女を正式に告発するかどうかを決めるための調査を行う予定だという。

動画やニュースを見た人々からは、様々なコメントが寄せられている。

「これだから子供には携帯電話やパソコンを自由に使わせるべきじゃないんだ。彼らは正しい決断を下せるほど、思考がまだ成長できていない。親はもっとしっかり目を開けて見ておくべきだ。」

「この両親も、子どもを放置した件で起訴されたほうがいい。」

「誰も傷つけられたり、殺されたりしなくて、ホッとしたわ。」

「少女にとって、良い勉強になったことを願うよ。」

「牢屋に投げ込まれるには、11歳は若すぎる。」

「その手錠、本当に必要かしら? 彼女は11歳なのに。」

近年アメリカでは、スワッティング(Swatting)と呼ばれる、ティーンエイジャーや若者による悪質ないたずら通報が急増している。虚偽の通報で、他人の家にSWATチーム(特殊部隊)を派遣させたり、多数の警察官を動員させる行為だ。今年の3月29日には、ペンシルベニア州のオークランド・カトリック高等学校が銃乱射犯に関するスワッティングの標的にされた。内部に負傷者がいるという情報がデマだと発覚後も、捜査チームは全ての部屋が安全か確認することになった。この事件の前日には、マサチューセッツ州の約30の学校でも偽の脅迫を受けたという。さらに2月にはミネソタ州において、バンフィールド小学校に銃撃犯が現れたという通報を受けたほか、2日にわたり複数の学校で同様のことが起こり、8校が封鎖された。

画像は『NBC News 2023年7月28日付「11-year-old Florida girl arrested after prank-texting 911 to say her friend was kidnapped as part of a YouTube challenge」』『Fox News 2023年7月27日付「Florida girl, 11, arrested for prank 911 text that armed kidnapper abducted her friend, deputies say」(Volusia County Sheriffs Office)』『Volusia Sheriff’s Office 2023年7月26日付「VSO Deputies Charge Port Orange Girl, 11, With Making False Abduction Report」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 秋本神奈)