大好きだった飼い主の棺を乗せた霊柩車を追う1頭の犬―そんな1枚の写真がTwitterに投稿され、多くの人の心を揺さぶっている。悲しくも美しいニュースを『The Irish Sun』などが伝えた。

アイルランド在住のマルゴ・マガンさんは昨年12月30日、ウェストミーズ州マリンガーのミッドランド・リージョナル病院で家族に見守られながら94歳の生涯を閉じた。

マルゴさんは1948年にジョンさんと結婚、12人の子供を授かり、生涯を通じてスポーツに勤しんだ。多くの人に愛されたマルゴさんの葬儀は今月2日、ロングフォード州キラッシーのセント・パトリックス教会(St. Patrick’s Church)にて執り行われ、家族らが最期の別れを告げた。

そんなマルゴさんの息子マイクさんが日本時間3日、Twitterに母を追悼する1枚の写真を投稿したところ、多くの人の心を揺さぶった。

写真はマルゴさんの愛犬だったラブラドール・レトリバー“ベッシー(Bessie)”が霊柩車の後ろを歩く姿を捉えたもので、大きなリアウィンドウから白い棺が見て取れる。ベッシーの表情は見えないが、棺を見つめているのか、その後ろ姿には何とも言えない哀愁が漂っている。

シャッターを切ったのはマルゴさんの又姪であるタマラ・ジェルバゾーニさん(Tamara Gervasoni)で、葬儀を終えた後、棺を埋葬するためにキラッシー墓地に向かう途中だったそうだ。

マイクさんはこの投稿に「今日、私たちの素晴らしい母マルゴに最期の別れを告げた。94歳だった。母は飼い犬が大好きだった。12人の子の母であり、水泳チャンピオンとして多くの記録を保持し、トップゴルファーであり、アイルランドのゴルフクラブ初の女性会長でもあった。最近まで元気に活動しており、3年前のクリスマスには泳ぎに行っていた。レジェンド(伝説の人)」と言葉を添えており、たくさんの人から次のようなコメントが寄せられた。

「あなたの母が安らかに眠りにつけますように。」

「心を動かすパワフルな瞬間を捉えた写真。」

「素晴らしい人生を歩まれた人。でも飼い犬の姿には心が張り裂けそうだ。」

「悲しさと美しさが入り混じった1枚。」

「なんて胸を打つ写真だろう。涙。」

「飼い犬は最後の最後までマルゴさんと一緒にいたかったんだね。家族がしっかりこの犬のケアをしてくれていることを願う。」

「忠実な友との美しい写真だ!」

「あなたの母への最高の追悼になったと思う。」

「ベストフレンドだったのでしょうね。」

「この犬の飼い主への愛が溢れた1枚だ!」

ちなみに昨年5月にはメキシコで、飼い主だった女性の棺を覗き、匂いを嗅ぐ犬の姿が捉えられ多くの人が涙した。動物行動学を研究する獣医キャロライナ・アラグナ・クルーズさん(Carolina Alaguna Cruz)によると、犬は鋭い嗅覚を通して人間や仲間の死を感じることができると考えられており、死を悼むことは十分あり得るそうだ。

