タイに住む19歳の青年は2年前、近所の56歳の女性と恋に落ち、最近婚約を果たした。2人は「結婚したい」と前向きだが、家族や友人は37歳の年齢差にショックを隠しきれないという。『The Mirror』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

タイ東北部サコンナコーン県に住むウティチャイ・チャンタラジさん(Wuthichai Chantaraj、19)が37歳年上のジャンラ・ナムアングラクさん(Janla Namuangrak、56)と知り合ったのは今から9年前、10歳の時だった。

隣人だったジャンラさんから「家の片づけを手伝って欲しい」と頼まれたのがきっかけで、ウティチャイさんはゴミ出しや鉢植え植物の移動など定期的に出向いてはジャンラさんをサポートしてきた。

そんな2人の関係に変化が訪れたのは約2年前で、ウティチャイさんは「『人生で初めて、この人が幸せに暮らせるように見守ってあげたい』という思いが芽生えた」と明かすと、このように続けた。

「粗末な家に住むジャンラを見ているうちに、どうしたら彼女が快適に暮らせるかを考えるようになってね。勤勉で正直な彼女にどんどん魅かれていったんだ。」

「彼女とデートをするようになったのは2年前だった。ただ家族や友人にはそのことを秘密にしていたんだ。お互いにね。」

なお2人が交際を公にしたのは今年1月のことで、その後は正式な“恋人”としてレストランや公園で堂々とデート、手を繋ぎ、寄り添ってキスをすることもあるという。またSNSもスタートし、自分たちの仲睦まじい姿を公開、「37歳という年齢差は全く気にならない」と口を揃える。

「ジャンラのことを尊敬している」と語るウティチャイさんは、「彼女とは結婚するつもりだよ」と笑顔を見せており、ジャンラさんは我が子よりも若いフィアンセについてこう述べている。

「私は20年前に離婚していて、元夫との間には30代の子が3人いるわ。それに孫もいる身よ。」

「ウティチャイはずっと私のスーパーヒーローだった。彼は子供の頃から毎日、私のことを助けてくれたわ。」

「ただずっとウティチャイを知っていることもあって、彼が成長し、お互いに恋愛感情を持ち始めた時はさすがに驚いたわ。」

ちなみに2人への周囲の反応はというとかなり複雑のようで、ジャンラさんは「周りに『私たちは真剣に愛し合っている』と明かした時は、『狂っている』と散々なことを言われたし、私の子供たちも相当なショックを受けていたわ」と明かす。

それでもジャンラさんは「私は彼と一緒にいると若返ったような気がするし、何よりも幸せなの!」とウティチャイさんにぞっこんで、彼との結婚を心待ちにしている様子なのであった。

