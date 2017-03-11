『周防郁雄』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2人の知人によると、2人は2010年頃から交際に発展していたとのこと
女性自身
中山家は、妹・忍の芸能活動の不調は美穂さん側のせいと考えているという
日刊ゲンダイDIGITAL
「名ばかり副社長」との声に対し、社長は取材で「それは間違いです」と否定
デイリー新潮
藤原紀香はケイダッシュとの業務提携を発表したと、デイリー新潮が報じた
女性アナが日常的に「接待要員」として動員されている実態をつかんだという
文春オンライン
息子とその異父兄弟の間に金銭トラブルが起きている、と芸能関係者
日刊SPA!
同事務所は「芸能界のドン」こと周防郁雄氏率いるバーニンググループの一角
16年ぶりに4組ではなく5組が選ばれ、業界は騒然となったと音楽ライター
現社長の周防郁雄氏の息子は「僕が後を継ぐなんて話はない」と世襲を否定
父は「芸能界のドン」と称される、バーニングプロダクションの社長
「賞の私物化を続ける周防氏に対し、憤慨を抑えきれない」と大賞前責任者
ピコ太郎がレコード大賞に出演したことで、レコ大の裏金問題をチクリ