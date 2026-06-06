道路をふさぐ倒木香川・土庄町小瀬3日午前5時50分ごろ 香川県が5日、台風6号の被害状況（追加報告）をまとめました。 ねぎの葉折れやオリーブの倒木など野菜・果物・花きの被害が約7000万円、農業用施設や農地などの被害が約7300万円です。 水産施設は、引田漁港の堤防破損や伊吹漁港の電力ケーブル破損など約2500万円の被害が出ています。林業施設は、林道3カ所で路肩や法面が崩落するなど約660万円の