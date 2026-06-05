「Ｒ−１ぐらんぷり２０１６」王者のピン芸人・ハリウッドザコシショウが、毎年夏の恒例となっているミニ単独ライブツアーを今年も開催することが決定した。今年は「ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズＳＥＡＳＯＮ?嫌な気持ちにさせツアー」と題して開催。８月８日の群馬を皮切りに、東京・福岡・大阪・静岡とサーキットし、９月５日の愛知まで、６都市６公演で開催する。チケット一般発売は７月１８日午前１