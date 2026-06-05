この記事をまとめると ■11度の参戦歴をもつベテランドライバーがキッチンカーでダカールラリーに出走 ■キッチンカー仕様のランクルで完走するだけでなくポテトを提供してみせた ■廃食油を燃料化することで環境配慮も実現している ベテランドライバーまさかの挑戦 世界一過酷として知られるダカール・ラリーに、なんとキッチンカーで参戦と聞けば、おふざけにも程があると思いがち。ですが、その理由や背景にはなんとも胸アツ