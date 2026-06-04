「会話した内容が広告で出てくるのはなんなんですか?」。小島瑠璃子が、以前から抱いていたAIやスマートフォンにまつわる疑問を打ち明けた。多くの人が一度は感じたことのある“ある現象”について、国際ジャーナリストが見解を語っている。『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』場面カット(C)AbemaTV,Inc.,○小島瑠璃子、AIにまつわる疑問「日常で、どうしても解せないことがある」ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝