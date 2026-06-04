マウスコンピューターは6月2日から6月5日まで、米国メジャーリーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャース戦のバックネット裏に広告掲出を行っている。MLBで挑戦を続ける日本人選手を応援したいという想いと、国内生産を軸に品質と挑戦を追求してきた同社の価値観が合致することから、応援施策の一環として、バックネット裏への『mouse』ロゴの看板広告掲出を決めたという。広告掲出予定は以下の通り。6月2日 vs ダイヤモンドバックス6