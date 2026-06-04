NHKは4日、都内の同局で会見を開き、28年前期の連続テレビ小説が「ほんのモキチ」に決まり、脚本を宮藤官九郎（55）、ヒロインを河合優実（25）が務めることが発表された。宮藤にとっては、13年の「あまちゃん」に続き、2度目の朝ドラの脚本となる。会見に出席した宮藤は「もう15年前になるのかとビックリしていますが、その時は朝ドラの型というのを知らずに書いたんですけど、できれば実在の方がいいなと」と話した。今回は、歌