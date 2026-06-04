39歳の誕生日を迎えた俳優の長澤まさみ（39）が笑顔の近影を公開し、反響を呼んでいる。【映像】長澤まさみ、映画監督の夫＆薬指に指輪をつけた自撮り長澤は2026年1月1日、5歳年上の映画監督・福永壮志さんとの結婚を発表。1月14日に結婚後初めてInstagramを更新すると、「末永くお幸せに！」「正直…ロスです…。ですが!!ご結婚おめでとうございます」など、祝福のコメントが寄せられていた。2月27日に更新したストーリーズ