中国教育部によれば、2026年の全国大学統一入学試験（高考）の出願者数は1290万人です。教育部は各地に対して、受験生へのサービスと保障を重視し、「安全・安心な大学入試」の実現を図るよう指示しています。今年は視覚障害のある受験生のために点字試験問題を特別に作成したほか、1万4000人以上の障害のある受験生に対して、受験に必要かつ合理的な利便性を提供します。各地は「大学入試支援活動」を展開し、受験生の移動、宿泊