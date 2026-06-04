けさの東京株式市場で、日経平均株価は、一時、1000円以上値下がりしました。中東情勢の先行き不透明感から、きのうのニューヨーク市場で株価が下落した流れを受け、東京市場でも売り注文が先行しています。また、日経平均株価がきのうも最高値を更新したことで、利益確定の売りが広がっていて、AIや半導体関連株を中心に値下がりが目立っています。