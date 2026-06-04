東名高速道路の下り線磐田インターチェンジ付近で大型トラックが横転する事故があり、磐田インターチェンジから遠州豊田パーキングエリア間が通行止めとなっています。警察によりますと、4日午前5時すぎ、東名高速磐田インターチェンジから下り線の本線に入ろうとした大型トラックが、流入口を曲がり切れず本線上に横転したということです。この事故でトラックを運転していた男性が軽傷だということです。