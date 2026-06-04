・ＮＹダウ５０６８７．０７（－６２０．７２） 高値５１２２０．９２ 安値５０６８７．０７ ・Ｓ＆Ｐ５００７５５３．６８（－５６．１０） ・ナスダック総合指数２６８５３．９７（－２３９．９３） 出所：MINKABU PRESS