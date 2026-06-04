栃木県上三川（かみのかわ）町の民家で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、強盗殺人容疑で公開手配された住所・職業不詳、益田和彦容疑者（４８）が事件後、カンボジアに入国したとみられることが、捜査関係者への取材でわかった。その後、別の国に出国したとの情報もあり、警察は海外当局と連携して行方を追っている。事件は５月１４日朝、同町上神主の民家で発生。金品が物色され、住人の富山英子さん（６９）が胸を刺される