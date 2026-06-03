【スマートフォン版「Pokémon Champions」】 2026年夏 配信予定 料金：基本プレイ無料（一部アイテム課金制） ポケモンは、Android/iOS用ポケモンバトル「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」のストアページを公開した。 本作は「ポケットモンスター」シリーズの“ポケモンバトル”にフォーカスしたゲーム。既にNint