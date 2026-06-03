·Ç½Ð´ü´Ö¡§6·î2Æü～5Æü ¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ï¡¢6·î2Æü¤è¤ê5Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊÆ¹ñ¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¡ÊMLB¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹Àï¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ø¹­¹ð¤ò·Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ä»³ËÜÍ³¿­Áª¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ï¡¢MLB¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤