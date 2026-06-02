オリジン東秀は、「毎月5のつく日 各種JMB WAONカード JALマイル5倍付与」を5月25日をもって終了した。毎月5・15・25日に、各種JMB WAONカードで決済すると、通常の5倍のマイルを積算している。イオンマークのカード払い、AEON Payのスマホ決済、電子マネーWAONでの支払いによるWAON POINT5倍付与は継続する。オリジン東秀は、「キッチンオリジン」など展開するイオングループの企業。