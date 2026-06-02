『物語化批判の哲学』（難波優輝 著）哲学や思想を扱った本に、20代、30代の若い読者が増えているようだ。書き手の若返りも始まっている。本書もそうした傾向を代表する一冊だ。著者は1994年生まれ。分析美学を手がかりとして、様々なポピュラーカルチャーを哲学的に思考している新進気鋭の研究者だ。初の単著である本書に続き、「なぜ人は締切を守れないのか」「性的であるとはどのようなことか」などインパクトのあるテーマを