２日午前６時半頃、福島市笹木野で、事業所から「クマが現れ、従業員がかまれた」と１１０番があった。福島署によると、事業所で２人が襲われ、その後、近くの住宅地と別の事業所で１人ずつ相次いで襲われたという。市消防本部によると、２０〜８０歳代の男女４人がけがを負った。クマは事業所敷地内にいるとみて、県警が警戒に当たっている。現場はＪＲ福島駅から北西約３キロのＪＲ笹木野駅近くの住宅街。付近には学校や工場