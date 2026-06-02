Dreame Technology Japanは、ヘアケアシリーズの新製品3種を6月1日からDreame公式サイトにて販売した。ラインナップは、フラッグシップヘアケアドライヤー『Dreame Miracle Pro Silk』、8-in-1ヘアドライ＆スタイリングツールキット『Dreame AirStyle Pro Hi』、次世代エアストレートアイロン『Dreame Aero Straight Pro』の3製品。「滑らかさを、芸術に。」をテーマに掲げ、日々のドライ時間を美