新潟市で1日午後、軽自動車が横断歩道をわたっていた10代の男性と衝突しました。この事故で10代の男性が、腰部などにケガをし搬送されています。事故があったのは新潟市東区藤見町の市道です。警察によりますと1日午後5時20分頃、市道を走行していた軽自動車が横断歩道を青信号でわたっていた10代の男子専門学生と衝突しました。目撃者が「歩行者と車の事故が起こっている」と110番通報。現場に駆け付けた救急隊が男性を搬送しまし