医療機関などに支払われる診療報酬がきょうから改定され、患者の窓口負担は3割負担の人では初診料が57円以上高くなります。【映像】きょうから初診料など 患者の窓口負担増医療サービスの公定価格である「診療報酬」は2年に一度価格が改定され、きょうから新しい価格が適用されます。物価高対策として「物価対応料」が新設され、外来では20円が上乗せされます。さらに医療従事者の賃上げを行う医療機関では賃上げ分として初