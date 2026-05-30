◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―１中日（３０日・京セラドーム大阪）オリックスが接戦を制し、連敗を「２」で止めた。快勝の流れを呼び込んだのは、「３番・遊撃」で先発した紅林。初回、１死二塁でカウント１―１から大野のツーシームを捉え、左翼席にチーム最多の６号決勝２ランを運んだ。２―１の６回は、２死二塁で山中が中前適時打を放った。先発・田嶋は６回５安打１失点、４奪三振で２勝目。最速１４