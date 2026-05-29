アズッロは6月1日、東急東横線「日吉駅」徒歩2分の立地に、ピッツァ専門店「ピッツァスタンド ペペ（PIZZA STAND PEPE）」をオープンします。■「日本のピザは、高すぎる！」飲食業界一筋25年、イタリアンレストラン「ピレウス」を経営する料理人・國安徹平氏がTikTokで投げかけた問いが、累計20万回以上再生されています。デリバリーピザは1枚2,000〜3,000円、レストランでも1,500円以上が当たり前。「ラーメンや牛丼のように、一