２９日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２７５．２７ポイント（１．１０％）高の２５２８１．４３ポイントと４日ぶり、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０６．７２ポイント（１．２８％）高の８４７１．１３ポイントと３日ぶりにそれぞれした。売買代金は１９４１億１８３０万香港ドルとなっている（２８日前場は１９５１億９９３０万香港ドル）。投資家心理がや