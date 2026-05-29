資料：香川県空撮 香川県は29日、2025年に行われた国勢調査の「人口速報集計」に基づき、県内の人口の変動について発表しました。 発表によりますと、2025年10月1日時点の香川県の人口は90万7725人で、2020年に行われた前回の国勢より4万2519人減りました。人口減少率は-4.47％で、過去最大となっています。 県全体の世帯数は40万9970世帯で、前回より2985世帯増えましたが、1世帯当たりの人数は2.21人で、過去最少とな