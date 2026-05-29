【モデルプレス＝2026/05/29】キャスターの安藤優子が5月28日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を公開し、話題となっている。【写真】60代ベテランキャスター「目でも楽しめる」実山椒たっぷりお出汁で牛しゃぶ◆安藤優子、実山椒のしゃぶしゃぶメインの食卓披露安藤は「実山椒をたっぷり入れたお出汁で牛しゃぶしゃぶにしました」とつづり、写真を投稿。テーブルの上には鯛の昆布〆や鶏レバー甘辛煮、はしりの枝豆が乗ってい