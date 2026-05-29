パナソニックは、X（旧Twitter）の公式アカウントで、電源タップを交換する目安を3～5年と呼びかけた。 パナソニック公式アカウントの投稿 利用開始時期がわからない場合は、コード部分に製造年が記載されている場合があるので確認できるほか、交換時には使用開始年月を記載しておくと、交換忘れを防ぎやすいという。 製品評価技術基盤機構（NITE）によると、テーブルタップや延長コー