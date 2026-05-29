何があっても出勤する人々を描いたラブコメディー俳優のソ・イングク、パク・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（英題：See You at Work Tomorrow！）が、6月22日よりPrime Videoにて独占配信される。（毎週月曜・火曜※1話ずつ配信／全12話）【場面ショット】スマイルなし…天才型のリーダーを演じるソ・イングク同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れよう