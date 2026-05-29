阪神の予告先発は5勝0敗の高橋。シーズン初戦から東京ドーム→マツダ→バンテリンドーム→神宮→バンテリンドーム→神宮→東京ドームと転戦し、8試合目となるロッテ戦も敵地のZOZOマリンだ。すでに4完封をマークし、防御率は0点台の0・99。登板のたびに完封の期待が懸かるが、1952年のフランチャイズ制以降、ビジター球場でシーズン5完封は1962年小山正明（7度）、65年村山実（5度）のみ。達成すれば球団左腕では初めてになる