長年勤め上げた会社を定年退職し、数千万円の退職金を一気に手にすると、つい気が大きくなってしまうものです。内閣府の調査によると、シニアが老後のために必要と考える金融資産の平均は約2,648万円。貯蓄と退職金を合わせて3,400万円を手にしたマサシさん（仮名・60歳）も老後に対して楽観的で、自分へのご褒美にとロレックスとハワイ旅行を妻に提案。しかし、妻から返ってきたのは「自由に使うのは許しません」という冷徹なひと