今年の夏も、暑さを忘れさせてくれるイベントが名古屋にやってきます！それが、金魚が優雅に泳ぐ幻想空間を楽しめる「アートアクアリウム展」です。 昨年好評を博し、2年連続での名古屋開催が決定。光・音・香りが織りなす没入型アート空間で、暑い夏にぴったりの“涼体験”が楽しめます。今から開催が待ち遠しいですね♪ 夏の名古屋を彩る、エンタメ型美術館 2007年に東京で誕生して以来、全国各地で