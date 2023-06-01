木村拓哉（53）がソロで初めて海外公演を開く。9月に開幕するソロツアーの一環で、ソウルと台北の2都市を巡る。木村は「海外の方ともつながれるのを、今から凄く楽しみにしています」と心待ちにしている。海外ファンからのラブコールに応えて実現した。SMAP時代からアジア圏でのキムタク人気は高く90年代には出演ドラマ「ロングバケーション」（96年放送）、「ラブジェネレーション」（97年）が人気を博した。その木村は今月、