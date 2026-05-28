5月20日に2ndアルバム『lovely moments』をリリースした、シンガーソングライターのa子さん。本アルバムの制作秘話について伺いました。“自分はなぜ音楽を聴くのか”という原点を見つめ直した赤い髪にウィスパー・ボイスがアーティスティックなシンガーソングライター、a子さん。2ndアルバム『lovely moments』は、どこか懐かしくも新しい、中毒性のあるポップ・アルバムに仕上がった。「実は私、せっかちな性格で。制作期間の締